Infrastrutture, Provincia chiede fondi

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - La Provincia ha inviato una relazione al Ministero sullo stato delle infrastrutture viarie di propria competenza, facendo presente la necessità di erogare i fondi occorrenti, sia per la realizzazione degli interventi di sistemazione, ripristino e adeguamento, sia per l'esecuzione di indagini e verifiche tecniche più approfondite. Per tutte queste esigenze - spiega l'ente - è stato stimato necessario un importo di circa 60 milioni di euro.

La Provincia, tramite l'area Viabilità, ha provveduto in questi giorni all'aggiornamento del monitoraggio dello stato di salute dei manufatti di propria competenza, ricadenti nei 1.960 chilometri di strade provinciali e 660 km di strade regionali.

Si tratta di oltre 9mila opere, di varia natura e dimensione, presenti lungo tali strade. Di queste, 661 sono costituite da ponti, viadotti, sottopassi e sovrappassi.