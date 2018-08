Premi: "Storie di Alternanza" 2018

La Camera di commercio di Perugia, in collaborazione con Unioncamere, promuove il concorso "Storie di Alternanza", con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani. Il Premio è suddiviso in due categorie: licei e istituti tecnici e professionali. Sono ammessi a partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che: fanno parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani; hanno svolto a partire dall'anno scolastico 2017/2018, un percorso di alternanza scuola-lavoro; hanno realizzato un racconto multimediale (video) che presenti l'esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni). Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Perugia, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere.