Campagna Busitalia abbonamenti studenti

In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico ha preso il via la campagna abbonamenti 2018-2019 di Busitalia - direzione regionale Umbria.

Gli studenti che intendono sottoscrivere o rinnovare il proprio abbonamento annuale scolastico e universitario possono rivolgersi agli uffici dislocati su tutto il territorio regionale. Per conoscere i punti vendita abilitati all'emissione degli abbonamenti scolastici e gli orari di apertura è possibile consultare il sito web www.fsbusitalia.it o contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico ai numeri 075 9637637 e 0744 492703.

Per la campagna abbonamenti 2018/2019 Busitalia conferma alla propria clientela la possibilità di rinnovare abbonamenti annuali scolastici, universitari e ordinari o di acquistarne nuovi con pagamento rateizzato per importi superiori a 400 euro, se sottoscritti entro il 30 settembre 2018.