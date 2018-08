Città di Castello premia Riccardo Cucchi

Un riconoscimento alla carriera sarà consegnato a Riccardo Cucchi, storico radiocronista, ora in pensione, di "Tutto il calcio minuto per minuto", protagonista di numerose trasmissioni televisive nell'ambito di un corso di formazione professionale organizzato venerdì a Città di Castello dall'Ordine dei giornalisti dell'Umbria. "Evoluzione del giornalismo sportivo attraverso i tempi, le tecniche, i linguaggi e i nuovi media" il tema dell'iniziativa in programma presso la sala del consiglio comunale.

Al termine della giornata, il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e l'assessore allo Sport Massimo Massetti, consegneranno una targa a Cucchi, "illustre rappresentante del giornalismo sportivo, voce storica dello sport e del calcio in particolare in Italia e nel mondo".

La mattinata di formazione sarà coordinata dal presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli.