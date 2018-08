Under 35 guidano nuove imprese Terni

Quasi un'impresa su tre che in provincia di Terni ha aperto i battenti nell'ultimo trimestre è 'under 35', ma nel lungo periodo la presenza di giovani 'al comando' si va sempre più assottigliando: è quanto emerge dai numeri elaborati da Unioncamere sulla base del Registro imprese della Camera di commercio.

In particolare, tra aprile e giugno si sono iscritte 99 aziende guidate da under 35, su 343 complessive, di cui 78 ditte individuali, 18 società di capitali e tre di persone. Dati che - secondo l'ente camerale - evidenziano come rispetto alla media delle imprese, quelle giovanili (che operano maggiormente nel commercio e nell'agricoltura) scontano una fragilità maggiore dal punto di vista patrimoniale.

A livello congiunturale si registra inoltre una contrazione del 2,9% rispetto al secondo trimestre del 2017.