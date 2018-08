Lega, non invitati a cerimonie sisma

Alle cerimonie pubbliche promosse per ricordare i due anni dal terremoto "non sono stati invitati a partecipare, né a parlare, i parlamentari o le rappresentanze regionali" della Lega Umbria. Lo ha denunciato lo stesso Carroccio.

"Non ci interessa il protocollo - hanno spiegato gli on.

Virginio Caparvi e Luca Briziarelli e il vice presidente dell'Assemblea legislativa Valerio Mancini, presenti alle cerimonie - anche se riteniamo certe scelte irrispettose e superficiali per una comunità come quella della Valnerina che per tornare a sorridere ha bisogno di condivisione e non certo di meri interessi propagandistici".

La Lega ha incontrato le comunità di Preci, Ancarano e Campi.

"La troppa burocrazia - hanno quindi sostenuto gli esponenti umbri del partito - ha rallentato, a tratti impedito, la rinascita di queste popolazioni".