Calcio, il Perugia si presenta ai tifosi

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "Lotteremo su ogni campo, abbiamo tanto da farci perdonare". Raffaele Bianco, capitano del Perugia per la stagione 2018-19, ha salutato così i circa 500 tifosi che hanno assistito dalla curva Nord dello stadio Curi alla presentazione della squadra nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Sotto la pioggia hanno sfilato uno ad uno componenti dello staff medico, tecnico e dirigenti della società. Il presidente Massimiliano Santopadre, augurando ai tifosi "un buon campionato", ha detto di aver chiesto ad ogni giocatore "impegno e rispetto".Lo stesso hanno fatto i sostenitori del Perugia che hanno accolto i giocatori fra gli applausi, in particolare i rientranti Han, attaccante nordcoreano che ha giocato con il Cagliari, e i centrocampisti Valerio Verre e Marco Moscati.

Durante la presentazione è stato esposto in curva uno striscione con scritto "impegno e rispetto per quel grifo che portate sul petto".Fra i saluti anche quello del tecnico Alessandro Nesta: "Ora c'è una squadra della quale la città sarà orgogliosa".