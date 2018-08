Viadotti, Codacons diffida il prefetto

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Il Codacons ha deciso di diffidare il prefetto di Perugia in merito alla sicurezza sui viadotti del territorio, puntando l'attenzione in particolare sui cavalcavia di Ponte San Giovanni e di Collestrada sulla E45, "che necessiterebbero di verifiche e indagini per accertarne" le condizioni.

L'associazione chiede "il blocco dei mezzi pesanti su questi viadotti per 30 giorni per dare modo ai tecnici di provvedere alle necessarie verifiche sullo stato e la sicurezza della struttura, e l'impiego del genio militare - non di privati - per realizzare a stretto giro le verifiche necessarie insieme ai gestori, così da minimizzare l'impatto sul traffico".

Il prefetto di Perugia - spiega una nota dell'associazione - "è chiamato in causa quale responsabile diretto della sicurezza pubblica". Il Codacons mette il suo staff legale a disposizione dei cittadini umbri che vogliano segnalare situazioni di ponti e viadotti a rischio, scrivendo all'indirizzo info@codacons.it, o contattando il numero verde 800.582493.