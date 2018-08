Ubriaca alla guida con bimbo in auto

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Alla guida completamente ubriaca e con in auto il figlio di sei anni, una donna di 48 anni è stata denunciata dalla polizia a Castel del Piano.

La vettura, che procedeva con andatura incerta e sbandando vistosamente, avrebbe rischiato di scontrarsi con altri veicoli.

Una volante, messa alla sua ricerca urgentemente dopo una segnalazione al 113, è riuscita a bloccarla. La donna è stata sottoposta alla prova dell'etilometro, risultando positiva con un valore di oltre oltre cinque volte più del consentito.

Inoltre la 48 enne, nonostante la presenza in auto del figlio piccolo, si sarebbe mostrata aggressiva nei confronti dei poliziotti.

E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e per minacce a pubblico ufficiale. Le è stata inoltre ritirata la patente. Il bambino è stato affidato al padre, con relativa segnalazione al Tribunale per i minorenni.