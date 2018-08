Norcia,evento in memoria Emanuele Tiberi

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 AGO - "La rinascita di Norcia passa anche attraverso la lettura, gli eventi musicali e, in generale, tramite tutte le iniziative culturali che possono essere pensate per il nostro territorio". E' quanto afferma Arianna Severini Perla, una delle sei persone, tutte giovanissime, che hanno dato vita all'associazione "Officina culturale 2.0" che per la sera del 24 agosto, alle 21.30, ha organizzato, in piazza San Benedetto, l'evento musicale "La municipal", in memoria anche di Emanuele Tiberi, il ragazzo morto a fine luglio a causa di un pugno. "Emanuele - aggiunge Arianna - era un appassionato di musica e lavorava al seguito di grandi band e quindi immaginiamo che questo momento gli sarebbe piaciuto". "Officina culturale 2.0" era nata "poco tempo prima del sisma - racconta la stessa Severini - ma l'emergenza post terremoto ha bloccato le nostre iniziative fino allo scorso giugno quando abbiamo dato vita al nostro primo evento con la presentazione di un libro".