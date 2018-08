Ospedale Narni-Amelia, progettazione

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Il direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini, ha firmato la delibera n.1189 con la quale vengono affidate, con bando europeo, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia. "Un passaggio fondamentale - spiega - per la realizzazione dell'opera, che sorgerà in località Cammartana e ospiterà 140 posti letto di cui 60 riservati alla medio-bassa specialità di Medicina con ricovero ordinario e Day hospital terapeutico medico e oncologico, nonché Chirurgia generale, Chirurgia ginecologica e Ortopedia con trattamenti ordinari Day Surgery e Week Surgery, nell'ambito dell'integrazione funzionale con i servizi offerti dall'azienda ospedaliera di Terni. Sessanta posti letto saranno destinati al polo di riabilitazione intensiva con annesso servizio territoriale e 20 riservati alla Rsa. Sono inoltre previsti quattro posti letto tecnici di Obi Pronto soccorso, 14 di Dialisi e 16 per trattamenti ambulatoriali".