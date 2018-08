Perugia a Incontro mondiale famiglie

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - "Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo" è il tema del IX Incontro Mondiale delle Famiglie con papa Francesco in programma dal 21 al 26 agosto, a Dublino, in Irlanda. Il precedente si tenne nel 2015 a Philadelphia, negli Usa. L'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve sarà rappresentata, oltre che dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti in qualità anche di presidente della Cei, da una delegazione di trenta persone guidata dal vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti, dai coniugi Giancarlo e Maria Rita Carloni, responsabili dell'Ufficio diocesano per la pastorale familiare, insieme a don Lorenzo Marazzani, neo condirettore dell'Ufficio. Pur non essendo una folta delegazione - spiega una nota dell'archidiocesi - ben rappresenta la famiglia diocesana composta da genitori, figli, nonni, sacerdoti e religiosi. La delegazione perugino-pievese giungerà in Irlanda il 19 agosto.