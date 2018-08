Regione sostiene oratori parrocchiali

La Regione ha stanziato 100 mila euro per l'anno 2018 a favore degli oratori parrocchiali, riconoscendone la funzione sociale, educativa e formativa. Lo ha deciso la Giunta umbra, su proposta dell'assessore a Salute, coesione sociale e welfare, Luca Barberini.

"Gli oratori parrocchiali - ha detto Barberini - sono spazi aggregativi ed educativi importanti per dare risposte concrete ai bisogni di tanti giovani e tante famiglie. Sono uno strumento utile a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale, promuovendo valori fondamentali come l'accoglienza, l'integrazione, il rispetto, la solidarietà. In Umbria sono una realtà in forte crescita, con 110 strutture su tutto il territorio regionale, circa 7 mila minori censiti con associazioni oratoriali, quasi 4 mila giovani iscritti e oltre 9 mila bambini e ragazzi inseriti nei gruppi oratoriali estivi".