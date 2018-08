Riaperto uno caseifici a Castelluccio

A Castelluccio di Norcia è stato riaperto uno dei tre caseifici che erano chiusi in seguito al terremoto del 2016. E' quello dell'azienda agricola di Sandra Barcaroli.

"Dopo due anni di inattività siamo tornati a produrre formaggio e ricotta, è un giorno davvero importante", ha detto, all'ANSA, Diego Pignatelli, il figlio della titolare.

"Il primo pecorino post sisma di Castelluccio si potrà assaggiare, fresco, già tra una quindicina di giorni - ha aggiunto - e ogni giorno produrremo circa 30 chili di formaggio e una quindicina di ricotte, il tutto grazie alla lavorazione di circa 110-120 litri di latte rigorosamente di pecora".

E non mancano le richieste di chi da tempo sceglieva i formaggi di Castelluccio per le proprie tavole.