Da Porzi cordoglio scomparsa Anderlini

"Esprimo profondo cordoglio, a nome mio e di tutta l'Assemblea legislativa, per la scomparsa di Valerio Anderlini, giornalista e storico direttore del Serrasanta": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, in merito alla scomparsa del giornalista di Gualdo Tadino.

"Anderlini - dice Porzi - era un giornalista, ma soprattutto gualdese e umbro. Un uomo che amava la sua città e che aveva avuto il piacere di servirla, nella Pro Tadino e in politica, e di raccontarla. Un uomo intelligente, generoso e umile che lascia un grande vuoto. Il cordoglio dell'Assemblea legislativa per questa importante perdita alla famiglia e a tutta la città di Gualdo Tadino".