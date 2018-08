Sisma, processione a San Pellegrino

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - La Madonna di Montesanto, a distanza di due anni dalla prima scossa di terremoto, nella serata del 14 agosto è tornata in processione dentro il borgo terremotato di San Pellegrino di Norcia.

La processione, a cui hanno preso parte decine di persone, è partita dalla montagna che domina il paese e dove nel 1308 ci fu, secondo la narrazione, l'apparizione della Madonna a una pastorella. Attraverso sentieri impervi i fedeli sono giunti a San Pellegrino dove hanno potuto fare ingresso all'interno della porzione di paese messa in sicurezza, per poi sfilare tra le casette Sae che ospitano gli sfollati del sisma. A officiare la cerimonia religiosa è stato il parroco di Norcia, don Marco Rufini. Proprio nel giorno della processione, tra le macerie di una casa distrutta dal sisma, sono stati ritrovati vecchi adesivi in omaggio alla Madonna di Montesanto, quelli che un tempo venivano attaccati sui cruscotti delle auto.