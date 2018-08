Tenta furto ambulanza ma viene fermato

Ha cercato di rubare un'ambulanza dal pronto soccorso di Perugia ma un polacco di 41 anni, risultato ubriaco, è stato fermato e denunciato a piede libero dalla squadra volante della questura.

A individuarlo sono stati dopo una segnalazione i poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Al loro arrivo - ha reso noto la Questura - hanno notato l'ambulanza in movimento, in uscita dal pronto soccorso dell'ospedale.

Bloccato, il polacco alla guida, risultato già inquisito in passato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, guida in stato di ebbrezza ed interruzione di pubblico servizio.