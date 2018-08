Numerosi temi settembre Scuola umbra pa

Numerosi i temi che saranno approfonditi nel piano formativo a catalogo predisposto per settembre dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Alberto Naticchioni.

Il primo appuntamento in calendario è per il 18 settembre con il seminario "Ccnl enti locali: costituzione e gestione del fondo salario accessorio". Interverrà Roberto Mastrofini, avvocato e formatore esperto in Enti locali.