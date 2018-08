Sei feriti per camion che tampona auto

Sei persone sono rimaste ferite, una donna gravemente, in un tamponamento tra un autocarro e quattro auto incolonnate sulla E45 allo svincolo di Umbertide, sulla carreggiata nord. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della polizia stradale.

Le vetture erano in colonna a causa di un rallentamento. Il camion ha quindi tamponato l'auto in coda.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze coordinate dalla sala operativa del 118. Una donna è stata trasportata all'ospedale di Perugia sembra in gravi condizioni. Lesioni meno importanti sono state riportate da altre cinque persone.