Nel 2017 diminuite morti per overdose

Sono diminuite le morti per overdose registrate in Umbria, toccando nel 2017 il dato più basso degli ultimi vent'anni, con un trend in continuo e progressivo calo. È quanto emerge dalle ultime analisi dell'Osservatorio epidemiologico regionale sulle dipendenze, che ha raccolto ed elaborato dati trasmessi da un'ampia rete di servizi.

"I dati evidenziano un quadro più rassicurante del passato - ha sottolineato l'assessore Luca Barberini -, rispetto al quale non va comunque abbassata la guardia, tenendo alta l'attenzione sulla prevenzione e sul contrasto del fenomeno attraverso un lavoro di rete che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, comunità. La Regione è da sempre molto impegnata in questo ambito. Grande attenzione viene rivolta ai giovani, con attività di promozione della salute nelle scuole, per la prevenzione del consumo di droga e la riduzione dei rischi".