Iniziative ed eventi per Estate a Cascia

Inizia l'8 agosto l'"Estate a Cascia 2018", cartellone di eventi realizzato dal Comune e dalla Pro loco. Spazio a iniziative ed eventi di diverso carattere per grandi e bambini.

Si comincia con la seconda edizione del Festival del vivere bene, a cura di Festina Lente, che si aprirà con la festa dello sport, con una gara podistica, calcio, pallavolo, percorso di ginnastica ritmica e ad ostacoli per bambini, tiro con l'arco e musica e poi proseguirà con due escursioni il 14 agosto, da Cascia a Roccaporena ed il 16 da Cascia ad Ocosce per ammirare il panorama da Casale Castellano.

La notte di San Lorenzo, torna l'appuntamento al monastero di Santa Rita con Note stellate, concerto del Quartetto Fancelli, a cura dell'associazione "Muse Mediterranee".

Poi sarà la volta della decima edizione di Aestivum, mostra mercato del tartufo estivo e della rosa, l'11 e 12 agosto, per la promozione delle eccellenze locali e del territorio.