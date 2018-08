Federalberghi chiede aiuti aree sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 AGO - "Il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, adegui il livello di aiuto alle zone terremotate del Centro Italia a quello delle aree di crisi industriale. L'Ue ha già recepito questa impostazione per il credito di imposta, adesso ci attendiamo che il Governo lo faccia per tutte le altre misure di carattere economico e fiscale": a chiederlo, parlando con l'ANSA, è Vincenzo Bianconi, presidente umbro di Federalberghi.

"E' necessario dare agli imprenditori - ha sostenuto Bianconi - una prospettiva di rilancio nel medio periodo e questo lo si può fare soltanto con misure chiare e certe. E' per questo che chiediamo al ministro e al Governo un decreto di chiarire in maniera inequivocabile il livello di aiuti per il cratere". Il presidente di Federalberghi spiega come in tal senso ci sia stata già da tempo "una sollecitazione verso tutte le istituzioni a vari livelli ed è stato già elaborato un documento che sarà fatto recapitare alla 10/a commissione parlamentare".