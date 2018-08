Bene turismo alla cascata delle Marmore

(ANSA) - TERNI, 4 AGO - Ancora buone performance per la cascata delle Marmore, che in questo mese di agosto vedrà aumentare i servizi: al 31 luglio 2018 i visitatori paganti che hanno visitato la cascata ed il suo parco sono aumentati di 16.444 unità rispetto allo stesso periodo del 2017, per un totale di 170.579 utenti.

"Questi numeri - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - attestano una ripresa significativa delle visite, considerando le condizioni climatiche sfavorevoli di giugno".

Per agosto sono previsti invece circa 120.000 visitatori. Il Comune e il gestore stanno organizzando l'attività logistica e di accoglienza, con alcuni servizi aggiuntivi come l'apertura anticipata di mezz'ora dell'area turistica per evitare il congestionamento degli ingressi, il raddoppio delle biglietterie 'info Vasi' e 'info Campacci', con l'inserimento di una cassa aggiuntiva per ognuna, l'apertura della biglietteria straordinaria a Ponte Canale per il fine settimana.