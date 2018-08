Ok da giunta Perugia al progetto Ikea

(ANSA) - PERUGIA, 3 AGO - E' stata approvata dalla giunta comunale di Perugia la pratica che dà l'avvio al procedimento per l'insediamento di Ikea nell'area dell'attuale centro commerciale di Collestrada, con ampliamento dello stesso in variante al Prg. La preconsiliare passa ora all'esame della competente commissione consiliare e poi del consiglio comunale per la definitiva approvazione. Si tratta di un investimento complessivo da parte di Eurocommecial Properties Italia srl (proprietaria del centro commerciale ed attuatore dell'intervento) di oltre 140 milioni di euro, con significativi effetti in termini sviluppo occupazionale (si prevedono circa mille posti di lavoro). La proposta avanzata dalla proprietà consentirà di rivedere integralmente la viabilità in un'area, ponendo in essere una serie di interventi in parte in capo ad Anas, già finanziati, in parte ad Eurocommercial.