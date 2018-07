Turismo Umbria conferma 'decisa' ripresa

Dai dati di giugno arriva la conferma che il turismo in Umbria è in "decisa ripresa" e progressivo allineamento ai "buoni" risultati del 2016, nei mesi precedenti il terremoto. Emerge da un'indagine di Federalberghi Confcommercio tra un campione ritenuto significativo di strutture ricettive.

I dati - ha spiegato l'organizzazione - evidenziano il "consolidarsi di un trend incoraggiante", il confronto 2018-2017 riferito ai mesi di maggio e giugno è "positivo" per il 50% degli intervistati, stabile per il 23%, negativo per il 22%.

Anche il tasso di occupazione medio nei due mesi è considerato confortante: per metà del campione è stato superiore al 50%, per un 10% superiore al 75%, per il 35% tra il 25 e il 49%, appena il 5% ha avuto un tasso di occupazione inferiore al 25%.

Secondo Feralberghi, "più significativo ancora" è il confronto con il 2016, con oltre il 54% delle strutture che ha registrato un aumento del tasso di occupazione tra il 10% e il 49% rispetto al periodo pre-terremoto.