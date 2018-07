Ternano Foconi oro mondiale nel fioretto

Ancora un oro per l'Italia ai mondiali di scherma in Cina. Il ternano Alessio Foconi ha riportato infatti il fioretto maschile sul gradino più alto del podio battendo in finale 15-8 il britannico Richard Kruse. E' la quarta medaglia per l'Italia in questi mondiali.

In finale Foconi ha superato il britannico Richard Kruse 15 stoccate a otto. Il fiorettista dell'Aeronautica Militare, classe 1989, con questo successo ha conquistato anche la Coppa del mondo di specialità.

Il ternano, numero uno del tabellone e due del ranking mondiale, era giunto in finale superando in semifinale l'ostico sudcoreano Jun Heo per 15-12, dando continuità al successo ottenuto ai quarti contro il francese Enzo Lefort col punteggio di 15-8, che gli ha dato la certezza di salire sul podio.

Il neo campione del Mondo aveva iniziato la sua giornata superando per 15-11 il edesco Peter Joppich 15-11. In sequenza ha poi vinto per 15-1 con il polacco Siess e poi, per 15-12, con il canadese Maximilien Van Haaster.