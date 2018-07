Sindaco condanna aggressione dirigente

"Ferma condanna" è stata espressa dal sindaco di Perugia Andrea Romizi e dall'amministrazione per l'episodio di violenza ai danni del personale dell'ufficio Manutenzioni e decoro del Comune e, in particolare, del dirigente, al quale i vertici dell'ente hanno espresso "vicinanza e solidarietà".

"Siamo sconcertati per quanto accaduto - ha sottolineato il sindaco -, nella convinzione che qualsiasi violenza sia da condannare, ancor più se gratuita e rivolta verso persone che, come in questo caso, stanno svolgendo con impegno il proprio dovere. Sono vicino al dirigente colpito e sto monitorando passo passo la situazione".

Nella nota il Comune ha parlato di "comportamento violento, peraltro del tutto immotivato" da parte dell'uomo che si è recato negli uffici di palazzo Grossi nei confronti del personale e del dirigente. (ANSA).