Rapinano auto con taser, arrestati

Sono ritenuti responsabili di avere rapinato l'auto a due ragazze minacciandole con un taser, la cosiddetta pistola elettrica, mentre si trovavano nel parcheggio del centro commerciale "Borgonovo" di Perugia, due uomini (un italiano e a un francese di 28 e 29 anni) ai quali la polizia ha notificato in carcere (dove già si trovavano) un'ordinanza di custodia cautelare.

L'episodio è avvenuto nel febbraio scorso. Approfittando dell'oscurità - in base alla ricostruzione della Questura - i due si erano fatti consegnare un Suzuki con la quale erano poi fuggiti. Poco tempo dopo la vettura era stata ritrovata completamente bruciata, forse perché impiegata - ipotizzano gli investigatori - per commettere altri reati.

Il fatto aveva destato particolare preoccupazione e allarme, soprattutto tra gli avventori degli esercizi presenti presso il centro "Borgonovo". Il personale della sezione antirapina della squadra mobile di Perugia è quindi risalito ai due presunti autori.