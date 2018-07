Cecchini, orgogliosi per successo Uj

"E' stata davvero una edizione di grande successo e di ciò dobbiamo essere tutti orgogliosi.

Umbria Jazz oltre ad essere un grandissimo evento di carattere culturale e sociale, rappresenta anche una importante opportunità per l'economia di Perugia e di tutta la regione": lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Fernanda Cecchini.

Intervenuta alla conferenza stampa nella quale è stato fatto un bilancio dell'edizione 2018 di Umbria Jazz. "Come Regione - ha annunciato - continueremo a credere in questo festival che, come dice sempre il presidente della Fondazione Renzo Arbore, è il più bello del mondo".

L'assessore ha poi sottolineato la positiva coincidenza "per un grande successo del festival proprio nell'anno in cui ha ottenuto dal Parlamento il formale riconoscimento di evento culturale di rilevanza nazionale". "E grazie a ciò - ha sottolineato - può ora contare su risorse certe del ministero dei beni culturali, oltre a quelle che la Regione ha sempre garantito e continuerà a garantire".