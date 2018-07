Verso il gran finale di Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Dopo aver contribuito all'apertura musicale di quest'anno del festival Umbria Jazz, partecipando durante la prima serata del 13 luglio allo storico omaggio a Quincy Jones, ora suoneranno la musica del disco che Gregory Porter ha dedicato a Nat King Cole, canzoni celeberrime e di grande intensità emotiva. Tutto è pronto quindi per il gran finale di domenica all'Arena Santa Giuliana di Perugia, con l'apertura di serata che sarà lasciata inoltre, per un gradito ritorno, alla voce di Melody Gardot.

Il 22 luglio sarà l'UJ Orchestra la protagonista del concerto finale insieme a Gregory Porter, con il quale i musicisti stanno lavorando per presentare il progetto dedicato a Nat King Cole con gli arrangiamenti di Vince Mendoza, che dirigerà la formazione. Con i fiati della UJ Orchestra ci saranno anche gli archi dell'Orchestra da Camera protagonisti, tra l'altro, di 'Altissima luce', il progetto sulle musiche del Laudario di Cortona suonato per la prima volta a Umbria Jazz nel 2015 con Fresu e Di Bonaventura.