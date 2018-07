Norcia ha di nuovo i campi da tennis

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - La città di Norcia, grazie ad una donazione dell'Associazione medici tennisti italiani, torna ad avere i campi da tennis in terra rossa.

"Grazie di cuore - ha detto il vice sindaco e assessore allo Sport, Pietro Luigi Altavilla -alla sensibilità ed al contributo dell'Amti che hanno permesso di poter ripristinare i campi. Rimettiamo una nuova tessera nel nostro mosaico di ricostruzione perché i campi da tennis, soprattutto in estate, sono un punto fermo nell'attività agonistica per diversi appassionati, tra cui anche turisti".

L'associazione, attraverso i suoi associati e grazie all'organizzazione di eventi nazionali in varie località italiane, ha raccolto circa 7mila euro per il rifacimento dei campi di viale Circonvallazione che erano stati adibiti per le prime attività di soccorso negli immediati momenti dopo gli eventi sismici del 2016.