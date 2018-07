Aucc dona monitor a oncologia Perugia

Alcuni sostenitori dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro hanno donato un monitor multiparametrico alla struttura di oncologia medica dell'ospedale di Perugia.

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore della struttura, Fausto Roila, il personale sanitario e per l'Aucc il professor Maurizio Tonato e il consigliere del direttivo Paolo Biscottini. A ringraziare per la donazione, e ricordare l'apporto dei volontari nella "assidua assistenza amicale ai pazienti" da parte dell'associazione è stato anche il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca, il quale ha ricordato l'importanza della prevenzione "con appropriati stili di vita e della utilità degli screening".

Quanto all'apparecchio, Duca ne ha sottolineato l'utilità "perché garantisce sicurezza e qualità dell'assistenza".