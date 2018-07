"Tra Luce e Sogno" a Castello Postignano

Si terrà giovedì 26 luglio alle 18.30 al Castello di Postignano, a Sellano, in Valnerina, il concerto inaugurale della prima edizione del festival internazionale di musica da camera "Tra Luce e Sogno" che proseguirà fino al 29 luglio con ospiti come il baritono Christian Gerhaher, i pianisti Mari Kodama, Momo Kodama, Gerold Huber, Karin Kei Nagano, i violinisti Pavel Vernikov, Andrey Baranov, Grazia Raimondi. Sede di tutti i concerti, con ingresso gratuito, è la suggestiva Chiesa SS. Annunziata.

Fondato e organizzato da Mari Kodama Nagano (direttore artistico) e Bita Razeghi Cattelan (direttore generale), in collaborazione con Castello di Postignano Servizi, il festival è nell'ambito della manifestazione culturale "Un Castello all'Orizzonte" che si tiene al borgo umbro restaurato da maggio a ottobre 2018. Presidente onorario di "Tra Luce e Sogno" è il Maestro Kent Nagano.