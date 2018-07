Riapre 20 luglio la galleria Valnerina

Sarà riaperta al traffico nella mattinata del 20 luglio la galleria "Valnerina", lungo la strada statale 79 bis "Ternana" (direttrice Terni-Rieti). Lo ha reso noto l'Anas confermando quanto anticipato nelle scorse settimane al ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Danilo Toninelli.

Gli interventi di ripristino eseguiti consentono infatti di proseguire i lavori anche in presenza di traffico, ha reso noto la stessa società. Il transito sarà consentito in entrambe le direzioni con velocità massima ridotta a 50 chilometri orari. È inoltre vietato il transito ai mezzi che trasportano merci pericolose.

Il completamento dei lavori è previsto entro settembre.

La chiusura era stata disposta dall'Anas a febbraio per un'anomalia nella funzionalità di una porzione della soletta che delimita la sezione superiore del tunnel, dedicata al passaggio delle condotte di aereazione nonché al transito pedonale in caso di evacuazione. Anas ha quindi subito avviato gli interventi di messa in sicurezza.