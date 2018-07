Umbria jazz festival amico dei bambini

Giochi, divulgazione scientifica e non solo. Così Umbria Jazz è anche un festival amico dei bambini. Quest'anno infatti sono due gli spazi del progetto "Officina della musica" (piazza Italia e Arena Santa Giuliana) a disposizione dei piccoli e delle loro famiglie. Entrambi curati dallo staff del museo "Perugia officina della scienza e della tecnologia".

Il primo è quello che si trova in piazza Italia. Aperto dalle 14 alle 22 offre un corner attrezzato con fasciatoio, scalda biberon, uno spazio per l'allattamento e uno per depositare i passeggini. Poi ci sono tutte le attività a disposizione dei più piccoli. "Qui - spiegano le responsabili del Post - proponiamo giochi e divulgazione scientifica con i bambini che rimangono sotto la sorveglianza dei genitori".

L'altro spazio del progetto "Officina della musica" è quello dell'Arena, dove c'è un laboratorio attrezzato per i bambini da cinque a 11 anni che vogliono sperimentare la scienza nascosta dietro alle note, abbinando tecnologia e fai da te.