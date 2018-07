Si spaccia come gdf e non paga merce

Si è spacciata come appartenente alla guardia di finanza una perugina di 38 anni, incensurata, denunciata a piede libero dalla polizia dopo avere fatto acquisti in un negozio di abbigliamento del centro di Bastia Umbra dove aveva cercato di carpire la fiducia del negoziante per chiedere delle "particolari" modalità di pagamento della merce. Truffa il reato ipotizzato a suo carico.

Secondo gli accertamenti del personale del commissariato di Assisi, la donna, una volta tratto in inganno il personale del punto vendita aveva ottenuto la possibilità di non pagare nell'immediato la merce, assicurando di farlo mediante il proprio istituto bancario. Dopo circa un mese i titolari hanno però sporto querela alla polizia per il mancato pagamento. In base a una serie di accertamenti i poliziotti sono riusciti a identificare la donna, denunciandola. (ANSA).