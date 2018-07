Musicista nursino si esibirà con Muti

Un giovane musicista nursino, Giorgio Baccifava, che suona la tromba, farà parte dell'orchestra 'Luigi Cherubini', diretta dal maestro Riccardo Muti, che suonerà a Norcia il 4 agosto, insieme al coro 'Costanzo Porta'.

"Ho ringraziato il maestro Muti, il quale sa bene che sono nursino, per questo gesto che ha voluto fare per la mia città" ha raccontato il musicista. "So che ha rinunciato ad un concerto molto importante da un'altra parte - ha aggiunto - per quello di Norcia e per questo lo ringrazio con tutto il cuore".

Baccifava si era già esibito in Umbria con Muti, lo scorso anno, al festival dei Due Mondi di Spoleto. Ma stavolta, ha detto, "l'emozione sarà ancora più grande, perché suonerò nella piazza ferita della mia città, davanti alla mia gente e perché quello di Norcia per me sarà l'ultimo concerto con questa orchestra".