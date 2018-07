A Perugia campionati tennis under 13

I migliori giocatori under 13 di tutta Italia si affronteranno per otto giorni, dal 5 al 12 agosto, a Perugia sui campi dello Junior Tennis, circolo scelto come sede dei campionati italiani maschili di categoria.

"Siamo fieri di ospitare i migliori giovani d'Italia - ha detto il presidente del club Roberto Tarpani -, è un premio prestigioso da parte della federazione".

"L'Umbria è prontissima a ospitare ogni grande avvenimento", ha sottolineato il presidente regionale del Coni Domenico Ignozza nel corso della presentazione del torneo all'hotel Giò.

Roberto Carraresi (Fit) ha parlato dell'evento come "uno dei frutti che arrivano copiosi grazie al lavoro svolto con i circoli per far crescere il movimento". Movimento che, per il sindaco Andrea Romizi, fa bene alla città. "E' sintomo di apprezzamento - ha aggiunto - il fatto che il campionato sia stato assegnato a Perugia, cui si adatta perché unisce sport e formazione trattandosi di giovani".