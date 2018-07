Vacanza sorriso bambini oncoematoligia

Vacanza gratuita nel Cilento per dieci bambine e le loro famiglie che hanno affrontato un percorso di cura presso la struttura di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia. Si rinnova infatti anche quest'anno la collaborazione del Comitato per la vita "Daniele Chianelli" con l'associazione Cilento verde Blu per organizzare la "Vacanza del sorriso".

In programma con escursioni all'aperto nel parco nazionale del Cilento e Vallo di Diana, attività ricreative, ludiche, teatrali, musicali, con laboratori, insieme a tante altre famiglie di bambini e bambine affetti da patologie onco-ematologiche e provenienti da tutta Italia.

Da quest'anno, inoltre, una nuova collaborazione con la collina degli elfi onlus permetterà di organizzare attività dedicate a tutta la famiglia. "Per offrire a tutti la possibilità di ritrovare attraverso una molteplicità di attività personalizzate e personalizzabili, l'armonia interiore e famigliare" sottolinea il Comitato Chianelli.