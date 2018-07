Marini, aerospazio Umbria è eccellenza

"La Regione e Sviluppumbria sostengono il progetto con una positiva alleanza pubblico-privato. E' l'Umbria dinamica, che innova e crea posti di lavoro. Se sali a bordo di un aereo di qualunque compagnia al mondo c'è sempre della tecnologia prodotta in Umbria": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta alla Fiera di Farnborough, a Londra, dedicata al settore aerospaziale. Alla quale, per la decima volta consecutiva, è presente il raggruppamento umbro di Umbriaerospace Cluster.

"Il traguardo del decimo anno di presenza delle imprese umbre del cluster dell'aerospazio grazie anche al supporto della Regione - ha sottolineato la presidente -, nelle due principali manifestazioni mondiali del settore è stato accompagnato in questi anni da una crescita del comparto che pone l'Umbria nell'elite nazionale delle regioni che vedono localizzati sistemi di imprese specializzate in questo settore".