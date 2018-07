UJ, no droni, passeggini o animali

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Il divieto d'ingresso dalle ore 15 alle ore 2, nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci, delimitate da transenne di persone con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche; bottiglie e contenitori di vetro o metallo; biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; caschi o borse portacaschi; passeggini, carrozzine e animali, qualora si riscontrino particolari assembramenti, a discrezione delle forze di polizia: sono alcune delle disposizioni contenute in ordinanze emesse dal sindaco di Perugia per la sicurezza in occasione di Umbria Jazz. Inoltre, tutti coloro che occupano suolo pubblico nell'area del centro storico di Perugia interessata dalla manifestazione (titolari di pubblici esercizi e creatori delle opere dell'ingegno) sono obbligati alla rimozione immediata degli ingombri oggetto dell'occupazione abusiva, qualora venga rilevata tale necessità dalle forze di polizia.