Marini a inaugurazione Eima Show

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 13 LUG - "Tenere insieme sicurezza sul lavoro, ricerca scientifica, innovazione tecnologica a partire dalle nuove tecnologie digitali, il tutto al servizio di una agricoltura moderna, che sa cogliere le sfide del futuro, è da sempre un nostro obiettivo, condiviso innanzitutto con gli agricoltori e le loro associazioni di categoria. Proprio questo obiettivo ci aiuta a realizzare anche politiche attente alla sicurezza alimentare". E' quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini che, insieme all'assessore regionale all'agricoltura, Fernanda Cecchini, ha partecipato a Casalina (Deruta) all'inaugurazione della seconda edizione Eima Show Umbria. Si tratta dell'evento dimostrativo di macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione, che si rivolge al settore agricolo del centro Italia. Tre le giornate previste di prove in campo di mezzi all'avanguardia per lavorazione del terreno, semina, concimazione, irrigazione, trattamenti e fienagione.