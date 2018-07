Nestlé, Nuovo piano sviluppo per i Baci

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Un nuovo piano marketing e di sviluppo per i Baci Perugina è stato presentato dalla Nestlé ai sindacati, nel capoluogo umbro.

Sarà sviluppata una nuova comunicazione - come ha spiegato ai giornalisti Valeria Norreri, responsabile marketing e sviluppo Baci - e in questi giorni "siamo in produzione con la grafica e grazie alla nuova immagine puntiamo a portare i Baci nel mondo e in Italia con piani di comunicazione molto forti".

Quattro milioni di euro l'investimento, puntando a Paesi come Cina, Stati Uniti e anche Emirati Arabi "da cui abbiamo ottenuto - ha spiegato - la certificazione per entrare correttamente pure questi mercati ed avvicinarsi anche alla loro cultura".