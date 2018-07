Fiamme in una palazzina a Gualdo Tadino

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Un incendio è divampato nella notte fra martedì e mercoledì in un'abitazione al primo piano di uno stabile a Gualdo Tadino. Non ci sono feriti.

Le sei persone che si trovavano all'interno sono riuscite ad allontanarsi e a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina e la sala da pranzo, ma il rapido intervento dei vigili del distaccamento di Gaifana ha evitato che si propagassero all'intera abitazione. Ad accorgersi dell'incendio è stato il capofamiglia, che è stato svegliato dall'odore del fumo ed ha dato l'allarme, riuscendo a fare mettere in salvo gli altri cinque familiari, tra i quali un bambino piccolo e una donna incinta, e la famiglia che risiede al piano terra. Le fiamme e il fumo - hanno riferito i vigili del fuoco - hanno distrutto gran parte degli arredi e hanno causato seri danni ai solai e alle pareti. E' stata disposta la parziale inagibilità della palazzina e i residenti sono stati allontanati, in attesa di verifiche più approfondite.