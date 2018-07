A Perugia "La Tua Impresa in Digitale"

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Camera di Commercio di Perugia, Unioncamere e Google portano le aziende perugine sul web: ogni impresa può diventare un'impresa digitale: a Perugia tappa del roadshow "Google Digital Training", serie di incontri sul territorio per ascoltare le voci degli imprenditori sui temi del digitale e, al tempo stesso, offrire loro formazione gratuita sull'uso di internet. Le imprese - spiega una nota della Camera di commercio di Perugia - hanno partecipato gratuitamente a un corso di formazione "La Tua Impresa in Digitale" tenuto da esperti del digitale formati da Google, che hanno anche tracciato, per ogni singola azienda, un "Digital Check-up" e indicato la migliore strategia digitale possibile.

"Ci proponiamo di dare un sostegno a tutte quelle imprese che da sole non riescono ad attivare una reale digital trasformation", ha affermato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia.