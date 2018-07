Due arrivi e una partenza per il Perugia

Il Perugia Calcio si muove sul fronte mercato per la prossima stagione di serie B, registrando nel giro di poche ore due ingressi e un giocatore in uscita.

L'ultima mossa è l'accordo con portiere ex Pordenone Simone Perilli, che arriva in biancorosso in prestito annuale con obbligo di riscatto. Al calciatore la società ha augurato "il benvenuto per una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia del Grifo".

Nelle scorse ore stretto anche l'accordo con il difensore Filippo Sgarbi, acquisito a titolo definitivo dall'Iter. Classe 1997, arriva da una esperienza con 32 presenze nel campionato di serie C con il Sudtirol.

In direzione Juventus invece il difensore Giangiacomo Magnani, che era arrivato a Perugia a gennaio della scorsa stagione.