A Torgiano raccolta rifiuti porta-porta

E' ormai tutto pronto a Torgiano per l'avvio del nuovo sistema di raccolta della frazione organica umida dei rifiuti, attraverso il "porta a porta". Servizio che partirà il 6 agosto.

Si è infatti concluso il percorso formativo tra i cittadini, 250 le persone intervenute alle assemblee promosse da Comune e Gesenu. Il sindaco, Marcello Nasini, nel corso delle assemblee, ha ringraziato la popolazione per i risultati finora conseguiti.

"Il nostro territorio - ha detto - è stato riconosciuto come una eccellenza nel panorama regionale per raccolta differenziata. E' un Comune virtuoso, anche se dobbiamo migliorare sulla qualità della raccolta".