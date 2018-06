Ricordato Vittorio Trancanelli

"Invochiamo l'aiuto del venerabile Vittorio Trancanelli per le nostre famiglie, per la nostra Chiesa e per l'Italia intera perché, in questo momento, l'Italia ha estremamente bisogno della luce, della forza, della testimonianza che possono venire dal Vangelo e dalla vita dei santi": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell'omelia in una gremita chiesa dell'ospedale di Perugia, in occasione della celebrazione eucaristica per il 20/o anniversario della morte del venerabile Vittorio Trancanelli.

"I santi - ha proseguito il cardinale - sono delle pietre miliari che ci dicono che il Vangelo non ha riguardato soltanto la vita di Gesù, ma ci sono questi testimoni, questi martiri che l'hanno vissuto, che l'hanno vissuto fino in fondo".

Il medico chirurgo Trancanelli, morto a 54 anni, viene ricordato da tanti - è stato detto - per avere messo in pratica il passo evangelico del buon samaritano nella professione medica.