Gdf Terni scopre 136 evasori totali

Circa 10 milioni di euro di patrimoni sequestrati per reati tributari, 136 evasori totali individuati, 207 lavoratori in nero ed irregolari scoperti, oltre 23 milioni di euro di danni erariali accertati: sono alcuni dei numeri dell'attività svolta nell'ultimo anno e mezzo dalla guardia di finanza di Terni, che ha celebrato il 244/o anniversario della fondazione.

Una cerimonia sobria e a carattere interno, preceduta dalla rituale deposizione di una corona di allora al monumento ai caduti delle fiamme gialle presso il cimitero comunale, ma anche l'occasione per tracciare un bilancio dei risultati operativi.

Dal primo gennaio 2017 al 31 maggio scorso, nel campo della lotta all'evasione, all'elusione e alle frode fiscali sono state denunciate 74 persone, alle quali sono stati contestati 105 reati tributari.