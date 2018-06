Salvini, Terni antipasto per Regione

Le elezioni comunali di Terni "saranno l'antipasto della vittoria che ci sarà per la Lega e per il centro destra in Regione? Si". Lo ha sottolineato il leader del Carroccio Matteo Salvini, in città per un'iniziativa a sostegno di Leonardo Latini che contenderà la carica di sindaco nel ballottaggio a Thomas De Luca, M5S.

"Non vi meritate la Marini" ha detto ancora Salvini.

"L'Umbria - ha aggiunto - è una delle terre più belle di questo Paese ma una terra bella ha bisogno di strade, di ferrovie, di ospedali, del commercio, dell'agricoltura, del turismo... Una cosa per volta. Prima facciamo una scelta concreta, onesta e trasparente al Comune di Terni. Poi piano piano - ha concluso il ministro dell'Interno - ricostruiamo pezzetto per pezzetto questa splendida terra che è l'Umbria". (ANSA).